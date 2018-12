André van Duin: 'Amsterdam is wat Rotterdam vroeger was'

Als André van Duin moet kiezen tussen 010 en 020 dan gaat de geboren Rotterdammer voor Amsterdam. Dat onthult hij in de Volkskrant.

'Ik ben in Rotterdam geboren en opgegroeid, maar ik kies voor Amsterdam. Als kind had ik een telefoonboek van de stad, waarin alle bekende artiesten stonden, zoals Johnny Kraaijkamp en Snip en Snap. Potverdomme, dacht ik, Amsterdam is een soort Hollywood. Als je daar woont, zie je ze gewoon lopen', zegt Van Duin in de krant.

Hij wijst erop dat hier alle repetities, vergaderingen en premières zijn. Dat is handig voor een artiest. 'En het is gezellig. Eigenlijk is Amsterdam wat Rotterdam vroeger was. Voor de oorlog had je daar grote pleinen met grand cafés, heerlijk.'

Toch is de Heel Holland Bakt-presentator geen Amsterdammer, zegt hij. 'Ik blijf een Rotterdammer, ben van "geen gelul maar doen". Ik toon geen bravoure en hou niet van de rode loper. (...) Ik hou niet van de randverschijnselen van de roem.'