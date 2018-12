Ministerie onderzoekt Randstedelijke invasie van Gelderland

Steeds meer Amsterdammers en andere Randstedelingen verhuizen naar Gelderland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat nu onderzoek doen naar deze volksverhuizing.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de afgelopen jaren steeds meer Amsterdammers verhuizen naar Oost-Nederland. Apeldoorn, Ede, Zutphen en zelfs Arnhem blijkt niet langer een brug te ver. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil weten wat deze trend betekent voor Gelderland.

De belangrijkste vraag is of Gelderland een overloopgebied van de Randstad gaat worden, meldt het AD vandaag. Zijn het werkende Amsterdammers die niet langer een gezinswoning kunnen betalen in de Randstad of zijn het gepensioneerden op zoek naar een rustigere omgeving?

Een eerste analyse laat zien dat verbeterde weg- en spoorverbindingen ervoor zorgen dat mensen het minder erg vinden om vanuit een Gelderse stad op en neer te reizen naar hun werk in Amsterdam. Het kan ervoor zorgen dat de huizenprijzen ook in Gelderland flink zullen stijgen. Dan zouden er maatregelen nodig zijn, zoals meer nieuwbouw en nog betere infrastructuur.