Onana en Ziyech genomineerd voor African Player of the Year

Ajacieden André Onana en Hakim Ziyech zijn door de Afrikaanse voetbalbond CAF genomineerd voor de prijs van Speler van het jaar. De Afrikaanse prijs is nog nooit gewonnen door een in Nederland spelende voetballer.

Onana is naast Ajacied ook de eerste keeper voor Kameroen. Ziyech speelt in het Marokkaanse elftal en deed dit jaar mee aan het WK in Rusland. Voor de prijs zijn in totaal 34 spelers genomineerd. De Egyptenaar Mohamed Salah, die bij Liverpool speelt, won de prijs vorig jaar.

Onana is naast Player of the Year ook genomineerd voor Youth Player of the Year. Die talentprijs is wel ooit gewonnen door een speler die in Nederland actief was. In 2002 won toenmalig Ajacied Ahmed Hossam Mido de prijs. Op 8 januari wordt in Dakar bekendgemaakt of Ajax de beste Afrikaanse voetballer ter wereld kan gaan opstellen.