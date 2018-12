Ongezonde supermarktproducten krijgen voor 2020 een rode sticker

Een groene 'A' op gezonde producten en een rode 'E' op producten die ongezond zijn. Het doet wat denken aan de energielabels die aangeven hoe duurzaam een apparaat is en als het aan de brancheorganisatie ligt krijgt ieder product in de supermarkt straks ook zo'n sticker.

Dat meldt het NRC. Supermarkten waren lang in verzet tegen een logo waarmee meteen zichtbaar is in hoeverre een product bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Maar nu de overheid aandringt op een nieuw label en de partijen binnen de branche het niet eens kunnen worden over een alternatief systeem, geven de supermarkten hun verzet op.

Kritiek op groene sticker

Het groene 'Ik kies bewust'-vinkje dat jaren werd gebruikt is volgens de overheid te onduidelijk. Producten die in wezen ongezond zijn kunnen alsnog in aanmerking komen voor de sticker, als ze binnen hun categorie een 'gezondere' keuze zijn.

Daarnaast was er kritiek op de sticker omdat voedingsbedrijven het label konden 'kopen'. In het Nationaal Preventieakkoord, vorige week gepubliceerd, is duidelijk gemaakt dat er in 2020 een nieuw systeem moet zijn.