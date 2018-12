Strengere vaarregels in de binnenstad: Goed idee of verpest het vooral feestjes?

Dinsdag presenteerde de gemeente de nieuwe vaarnota. Daarin staan de toekomstige plannen en maatregelen voor het vaarverkeer in de binnenstad. Het doel: drukte en overlast op het water verminderen. Vanuit de omgeving van pleziervaartbootjes komt vooral kritiek, terwijl binnenstadbewoners blij zijn met de nieuwe regels.

De belangrijkste maatregelen zijn een verbod op het vervoeren van meer dan twaalf personen per pleziervaartjacht, een vaarverbod tussen 23.00 en 7.00 uur én een aanscherping van regels ten aanzien van overlast. Ook geeft de gemeente aan medio 2019 te gaan kijken naar het aantal op- en afstapplekken, behoud van historische boten, verduurzaming en het aanleggen van aparte zones voor pleziervaart.

Maximaal twaalf opvarenden per boot

De nieuwe plannen kunnen op zowel enthousiasme als verbijstering rekenen. 'Als ik mijn verjaardag wil vieren en ik nodig twintig mensen uit, een normaal aantal, moet ik dan de twaalf beste vrienden op de boot laten en de nummers dertien tot en met twintig achter de boot aan laten zwemmen of langs de kant laten fietsen?' Vraagt Bernard Witzel van Stichting Pleziervaart zich af.

Bert Nap, binnenstadbewoner, heeft hier wel iets op te zeggen: 'Dat is jammer, maar het is met een auto ook zo. Je mag met maximaal negen mensen in een busje. Heel normaal, daar hoor je niemand over.' Volgens hem ligt het probleem dan ook bij de ongeveer driehonderd illegale boten in de stad: 'Dat zijn altijd grote groepen, want daar verdien je veel aan. Als je niet meer dan twaalf personen mag vervoeren, val je sneller door de mand'.

Nachtelijk vaarverbod

Ook over het beoogde vaarverbod van 23.00 tot 7.00 uur lopen de meningen sterk uiteen. Volgens Nap zijn dat precies de rustige uren waarin bewoners een boekje willen lezen en gaan slapen. 'Als boten dan tot drie uur 's nachts door varen met een feestje langs je raam, dan wordt je daar niet vrolijk van.' Witzel is het daar niet mee eens: 'Het gekke is dat de gemeente zelf aangeeft, in de nota, dat het vaargebruik tussen elf en zeven nihil is. Er wordt dus een probleem opgelost dat er niet is'.

Overlast en handhaving

Waar beide partijen wél over te spreken zijn, is de aanscherping van regels met betrekking tot overlast. 'Voor bewoners is het voornamelijk de overlast van boten die varen, het gejoel en dergelijke. Het feest', aldus Nap. Ook Witzel kan zich hierin vinden: 'Geluidsoverlast, alcoholmisbruik, vuilnis... daar zijn we het mee eens, dat moet keihard worden aangepakt'.

Om dit te realiseren maakt de gemeente het nu makkelijker om te handhaven. Zo werd voorheen alleen overlast door bijvoorbeeld geluidsapparatuur bestraft, maar nu vallen ook stemgeluid en golfslag eronder. Ook zal er meer worden ingezet op digitaal handhaven.



Lees ook: Klachten over varen op de grachten explosief toegenomen