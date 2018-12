Rechter: vrouw moet honderdduizend euro aan ING terugbetalen

Een onbekende vrouw moet van de rechtbank ruim honderdduizend euro betalen aan de ING. Ze stond garant voor de lening die de bank sloot met haar man en schoonvader. Die twee waren de eigenaren van Medcom, een bedrijf dat in april 2016 failliet ging.

Nadat haar man overleed werd de vrouw naar voren geschoven als bestuurder van het bedrijf. Ze tekende voor de garantstelling, maar claimde later dat ze nooit heeft begrepen waarvóór ze precies tekende. Ook was ze naar eigen zeggen in die periode 'erg emotioneel' en heeft ze geen ervaring als bestuurder.

De ING ging er vanuit dat de vrouw begreep waarvoor ze tekende. Daar is de rechtbank het mee eens. Bovendien hoefde de geldschieter geen rekening te houden met de privésituatie van de vrouw. Laatstgenoemde moet nu het hele bedrag mét rente aan de bank terugbetalen.