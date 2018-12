Drie illegale hotels worden na hercontrole weer gesloten

Drie hardleerse, illegale hotels worden voor zes maanden gesloten. In een week tijd hebben handhavers van de gemeentelijke dienst Woonfraude bij een hercontrole twee panden voor de tweede keer moeten sluiten en één zelfs voor de derde keer.

Volgens de gemeente komt het niet vaak voor dat er in zo'n korte tijd zulke zware gevallen van woonfraude worden ontdekt. Ook is het uitzonderlijk dat de pandeigenaren zo snel weer het risico willen nemen tegen een torenhoge boete aan te lopen, stelt de gemeente.

Zestigduizend euro boete

De eigenaar van een pand bij de Utrechtstestraat heeft niet van zijn fouten geleerd, want hier werden de deuren voor de derde keer gesloten. Dit keer met een boete van ruim zestigduizend euro. Een illegaal hotel op het Singel, waar een pand was omgebouwd tot zestien verblijfplaatsen, kreeg dezelfde straf voorgeschoteld.

Het derde pand, in de buurt van de Hallen in West, had kamers te huur voor 184 euro per nacht. Omdat dit pand een shortstayvergunning had, hoeft de eigenaar geen boete te betalen voor woningonttrekking. Wel moet de vergunning ingeleverd worden en gaan ook hier de deuren voor zes maanden dicht.

De handhavers Woonfraude voeren strenge controles uit tegen het illegaal verhuren van woonruimtes aan toeristen. Eigenaren krijgen bij een overtreding boetes van ruim twintigduizend euro per appartement. Wanneer er voor het eerst illegale vakantieverhuur wordt geconstateerd, gaat het pand meestal voor drie maanden dicht. Wanneer de controleurs op een onverwachts moment langskomen en voor een tweede keer illegale verhuur aantreffen, wordt het pand voor zes maanden dichtgetimmerd.

