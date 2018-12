ADM'ers: 'Ondernemers hoeven geen angst te hebben'

De bewoners van het ADM-terrein zijn niet van plan om bij normaal functionerende bedrijven te gaan kraken.

Dat zeggen ze in een reactie op de brief van de gemeente over hen, die gisteren aan ondernemers rondom het huidige ADM-terrein werd gestuurd. In de brief staat dat niet uitgesloten kan worden dat sommige van de ADM-bewoners 'op zoek gaan naar een alternatieve plek voor verblijf'.

Geen angst

Bewoner Hay Schoolmeesters zegt echter dat ze er bijna uit zijn met de gemeente, ze vertrekken waarschijnlijk naar het door de gemeente aangeboden terrein in Noord. 'Ondernemers die hun gebouw goed te gebruiken, hoeven geen angst te hebben.'

Schoolmeesters zegt wel dat er straks misschien ADM'ers zijn die niet mee gaan naar Noord. Die gaan volgens hem dan niet kraken bij normale bedrijven, maar leegstaande plekken worden door Schoolmeesters niet uitgesloten. 'Plekken waar geen enkele ontwikkeling of stedelijk of commercieel belang aan vastkleeft, ja, daar sluit ik niet uit dat er tijdelijk een andere invulling aan wordt gegeven.'

Veel geld

Bij Vosse Groenrecycling, een bedrijf in de buurt dat de brief ook kreeg, hopen ze dat alle ADM'ers naar het terrein in Noord gaan. 'De gemeente heeft er heel veel geld voor uitgetrokken, dus ik hoop dat ze nu denken, dan gaan we daar maar heen. Maar ik weet het ook niet', zegt uitbater Mike Vosse.

Toch zorgt hij wel dat hij tijdens een eventuele ontruiming van het ADM-terrein bij zijn bedrijf is. 'Stel dat het moet, dan zetten we een shovel voor ons eigen hek. Dan kan er weinig volk door.'

Gesprekken

Port of Amsterdam, dat verantwoordelijk is voor het gebied, laat in een reactie weten dat er bij de reguliere gesprekken met ondernemers volgende week ook op de brief van de gemeente wordt gewezen. Schoolmeesters blijft er echter bij dat de zorgen onterecht zijn.

'Je kunt niet zomaar een gebouw ingaan en daar iets gaan doen', stelt hij. 'Als een gebouw in gebruik is, dan is het in gebruik. En dan zal van ons zeer zeker niemand daar in trekken.'