Oprichter Dress for Success krijgt Andreaspenning

De oprichter van de Amsterdamse tak van 'Dress for Success', een internationale vrijwilligersorganisatie die mensen die weinig te besteden hebben klaarstoomt voor een sollicitatiegesprek, ontvangt vrijdagavond een Andreaspenning.

Oprichter Jacomina Offerhaus krijgt de onderscheiding vanavond uit handen van loco-burgemeester Rutger Groot Wassink. Ze is al 12,5 jaar als vrijwilliger betrokken bij de organisatie.



Offerhaus heeft Dress for Succes opgericht in Amsterdam in samenwerking met de Protestantse Kerk. Op de locatie aan de Burgemeester de Vlugtlaan komen jaarlijks rond de duizend Amsterdammers aankloppen voor hulp.

Baan vinden

Het doel van de organisatie is om mensen die een uitkering of minimumloon hebben, te helpen met het vinden van een baan. Er wordt gezorgd voor representatieve kleding en het sollicitatiegesprek wordt voorbereid.

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die een grote bijdrage hebben geleverd op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied in Amsterdam.