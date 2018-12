'Anno 2018 is het de hoogste tijd dat het GVB excuses maakt voor rol in de oorlogsjaren'

Federatief Joods Nederland wil dat het GVB publiekelijk excuses maakt en een schadevergoeding betaalt aan de nabestaanden van joodse oorlogsslachtoffers, die tijdens de oorlog met het openbaar vervoer zijn gedeporteerd naar de Hollandsche Schouwburg en station Muiderpoort.

Afgelopen dinsdag meldde de NS dat ze schadevergoedingen uitkeren aan nabestaanden van oorlogsslachtoffers. Het GVB moet dit voorbeeld volgen, stelt Federatief Joods Nederland vrijdag. Victor Loonstein, woordvoerder van de organisatie, legt uit waarom. 'Het gaat erom dat ze afstand van neemt van hun rol en er publieke excuses komen. De erkenning moet vertaald worden in een financiele genoegdoening', stelt hij.

Tramkaartjes

De stichting zegt dat het GVB nooit publiekelijk afstand nam of excuses maakte voor hun rol tijdens de bezetting. 'Anno 2018 is het de hoogste tijd dat dat wel gebeurt, gelet op de ontwikkelingen bij de NS', zegt Loonstein. 'Er zijn vandaag de dag nog joden in leven die de oorlog en deportaties meegemaakt hebben, en ook joden van de tweede generatie worden nog dagelijks met de pijn en leed geconfronteerd.'

Tijdens de bezetting regelde de vervoerder het transport van joden binnen Amsterdam. 'Het GVB is betaald voor de tramkaartjes die voor joden gekocht moesten worden, om ze naar de Hollandsche Schouwburg te vervoeren', aldus Loonstein.

Reactie van het GVB

Een woordvoerder van het Amsterdamse vervoederbedrijf zegt dat het te vroeg is voor een inhoudelijke reactie. Wel zegt het bedrijf dat het toenmalige Gemeente Tram Amsterdam meehielp met de deportatie, maar niet aan de vervolging van joodse mensen. 'Strikt genomen vervolgde het GVB de joden niet, maar het is laakbaar dat ze klakkeloos en zonder enig vorm van protest meewerkten aan het vervoeren van joden,' aldus Loonstein.

Het is nog niet bekend wanneer het GVB reageert op het verzoek voor schadevergoedingen.