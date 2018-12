Halsema wil geen nieuwe kraakacties ADM-bewoners: 'Meldt u zich bij de slibvelden in Noord'

Ook al zijn ze niet 'zonder betekenis' geweest voor de stad, burgemeester Halsema wil een volgende kraak door de huidige bewoners van het ADM-terrein voorkomen. 'Zij worden vriendelijk doch dringend verzocht zich te melden bij de slibvelden in Noord.'

Dat zei Halsema vanavond in Het Gesprek met de Burgemeester. Vandaag berichtte De Telegraaf dat er in het Westelijk Havengebied al een brief circuleert van de gemeente om bedrijven te waarschuwen voor een nieuwe kraak van de ADM'ers. Halsema: 'Dat is een brief van de projectleider die daar verantwoordelijk voor is. En het is eigenlijk gewoon een wat informatieve brief over hoe te handelen als mensen vanaf het ADM-terrein gaan zwerven over hun terrein of zich daar zouden willen vestigen, wat echt niet de bedoeling is.'

'Niet andere terreinen kraken'

Want ook al bevestigt Halsema dat er in Amsterdam niet ontruimd wordt voor leegstand, ze wil niet dat de ADM-bewoners op die manier elders hun heil vinden, maar dat ze ingaan op het aanbod van het gemeente om voor twee jaar te verhuizen naar de klaargemaakte gronden van de voormalige waterzuivering in Noord. 'De bedoeling is dat ze naar de slibvelden gaan en niet andere terreinen kraken want daar komt het dan op neer. Tegelijkertijd ze hebben er sinds 1997 gezeten, het is niet dat ze onder betekenis voor de stad zijn geweest.'

'Wij handhaven de wet'

Halsema begrijpt dat er Amsterdammers zijn die vinden dat de ADM-bewoners al hun handen mogen dichtknijpen met wat de stad allemaal voor ze regelt, maar ze wenst dus ook hun verdiensten voor de stad te benadrukken. 'De vrijheid in een stad wordt ook een beetje bepaald door de mensen die langs de regels schuren. En wij als gemeente hebben de wet te handhaven, zoals u weet, en dat betekent dat we dat ook jegens hen hebben te doen. Dat neemt niet weg dat juist aan de rafelranden of op de vrijplaatsen cultuur ontstaat waar een stad in een latere fase ook weer profijt aan heeft.'

'Almere fantastisch!'

Op Eerste Kerstdag moeten de krakers het ADM-terrein verlaten hebben waarna binnen de stadsgrenzen Noord dus nog de enige aangewezen plek is. Voor daarna liet wethouder Udo Kock al weten dat Almere een permanente plek heeft aangeboden voor de vrijhaven. Een aanbod dat volgens de burgemeester meer dan het overwegen waard is: 'Almere is ook een fantastische stad!'

