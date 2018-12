Jong Ajax walst in Enschede over FC Twente heen: 2-5

Jong Ajax heeft vrijdagavond op overtuigende wijze afgerekend met FC Twente. In de Grolsch Veste won de ploeg van trainer Michael Reiziger met 2-5.

Ajax keek al na zes minuten tegen een 1-0 achterstand aan, maar dankzij goals van Botman, Dest en Ekkelenkamp gingen de Amsterdammers toch met een voorsprong de kleedkamer in.



Na rust was het opnieuw Twente dat binnen enkele minuten het net wist te vinden. Met de 2-3 op het scorebord leken de Tukkers zich te herpakken, maar luttele minuten na de aansluitingstreffer schoot Vaclav Cerny de 2-4 binnen vanaf de strafschopstip. Twee minuten later tekende Ekkelenkamp met zijn tweede van de avond voor de 2-5.



Twente eindigde het duel met tien man. In de extra tijd werd Gonzalez met direct rood van het veld gestuurd na een zware overtreding op Bijleveld.