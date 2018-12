Vreugdevuur in Floradorp gaat mogelijk toch door

Al enkele maanden duurt het getouwtrek rond het nieuwsjaarsvuur van Floradorp. Lange tijd leek het erop dat het vreugdevuur voor het eerst in jaren niet door zou gaan. Maar nu is er toch weer hoop.

Ongeveer een maand geleden stuurde het stadsdeel een brief naar bewoners waarin werd aangegeven dat het vuur niet door zou gaan. Door de oude organisatie was geen aanvraag gedaan bij het stadsdeel. Volgens de organisatoren werden zij voorheen ingehuurd door de gemeente.

Lees ook: Brandbrief aan burgemeester over vreugdevuur Floradorp: 'Laatste sprankje hoop'

Aanvraag en veiligheidsplan

De buurtbrief zorgde ervoor dat een nieuwe groep bewoners zich bij de gemeente meldde. Afgelopen maandag zijn er bij de gemeente een aanvraag en een veiligheidsplan ingeleverd, die stukken worden nu beoordeeld.

Hoewel de jaarwisseling al over vier weken is, heeft het stadsdeel toch hoop dat er op tijd een besluit over het vreugdevuur genomen kan worden. 'Als de buurt opstaat om de schouders er onder te zetten qua organisatie. Dan moet je als gemeente kijken wat er nog mogelijk is', zegt een woordvoerder van stadsdeel Noord. 'Dat zijn we nu aan het doen.'

Lees ook: Vreugdevuur Noord mogelijk afgeblazen: 'Verstierd door het linkse zooitje'

Goedkeuring van plannen

Niet alleen de afdeling vergunningen van de gemeente moet de aanvraag goedkeuren. De politie en brandweer moeten ook de veiligheidsplannen beoordelen. Mocht dat allemaal op tijd lukken, dan komt er alsnog een nieuwjaarsvuur in Floradorp.