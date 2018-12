Brug De Clercqstraat na ruim een jaar weer opengesteld voor verkeer

De brug op de De Clercqstraat, die in september 2017 uit veiligheidsoverwegingen werd gesloten, is vanaf vandaag weer opengesteld. Alleen voetgangers en fietsers mochten tijdens de renovatie nog over de brug.

De houten funderingspalen van de brug, die in 1895 gebouwd werd, bleken door bacteriën te zijn aangetast. De brug was daardoor niet sterk genoeg om zwaar verkeer op een verantwoorde manier te dragen.

In eerste instantie zou de renovatie maar enkele maanden duren, maar uiteindelijk werd de brug meer dan een jaar gesloten. Tijdens de werkzaamheden bleek dan ook dat bijna de gehele brug vervangen moest worden. Auto- en vrachtverkeer werd tijdelijk omgeleid via de Tweede Hugo de Grootstraat.

Tramlijn 13 mag vanaf aanstaande maandag weer over de brug en zal dan weer volgens de reguliere route rijden. De lijn werd tijdens de renovatie omgeleid via de Bilderdijkstraat en de Kinkerstraat.