Expats voor duizenden euro's opgelicht door 'makelaar'

Een man die zich voordeed als woningbemiddelaar voor expats is afgelopen week door de politie opgepakt. De man wordt verdacht van oplichting.

De makelaar heeft expats voorschotbedragen op een woning laten betalen en gaf de duizenden euro's niet terug, toen er helemaal geen huis bleek te zijn, schrijft Het Parool.

Baan opgezegd

De krant sprak met een aantal slachtoffers, waaronder de zwangere Rebecca Ayling. De Britse werkte bij Booking.com en was met spoed op zoek naar een nieuwe woning. De makelaar vond die woning voor haar in Haarlem. Ze betaalde hem een voorschot, maar een paar dagen voor de verhuizing trok de eigenaar van het appartement zich plots terug. Het geld zag Ayling nooit meer terug. Omdat ze geen woning wist te vinden heeft de vrouw haar baan opgezegd en is ze terug verhuisd naar Groot-Brittannië.

Ook twee studenten uit Egypte en India werden opgelicht door de man. Hij vond een driekamerappartement voor ze in Noord. Daarvoor betaalden ze hem 3100 euro aan huur, borgsom en bemiddelingskosten. Vlak voordat ze zouden intrekken bleek de deal toch niet door te gaan. Het betaalde geld werd nooit meer overgemaakt.

Zelf schulden

De eerste expats deden al in juli aangifte tegen de 'makelaar' die zijn eigen naam gebruikte en ook met een bedrijf stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Stichting !Woon denkt daarom dat de man zelf schulden gehad moet hebben.

'Het lijkt erop dat hij in paniek was. Ik kan zijn werkwijze anders niet verklaren', zegt Gert Jan Bakker van stichting !Woon. 'Geld kon worden overgemaakt naar een Nederlands bankrekeningnummer. Hij moet zich hebben gerealiseerd dat hij vroeg of laat tegen de lamp zou lopen.' Bakker denkt dat veel meer expats slachtoffer zijn geworden van de man.

'Makelaars te snel vertrouwen'

Volgens Bakker zijn expats nog steeds een kwetsbare groep op de woningmarkt in de stad. 'Ze weten nog niet precies hoe het werkt en vertrouwen makelaars soms te snel.'