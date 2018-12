Winteropvang in Westpoort en Centrum vanaf vandaag open

De winteropvang voor daklozen opent vandaag de deuren in het centrum en in Westpoort. Daklozen die nog geen slaapplek hebben gevonden kunnen hier gedurende de koudste maanden overnachten.

Door de vroege vrieskou gingen er half november al een aantal tijdelijke locaties open. Daklozen konden toen overnachten bij Sporthal de Weeren in Noord en een aantal locaties van de Regenbooggroep.



Daklozen zijn vanaf vanavond welkom bij de officiële opvanglocaties aan de Contactweg in Westpoort en in de Nieuwe Looiersstraat in het centrum. Mocht er extra capaciteit nodig zijn, dan kunnen er extra bedden neergezet worden in de inlooplocaties van de Regenbooggroep.

Het is het vijfde jaar dat er een aaneengesloten winteropvang is. 1 april sluit de winteropvang weer.