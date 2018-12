Rico Verhoeven krijgt eerste robotbeeld van Madame Tussauds

Kickbokser Rico Verhoeven krijgt binnenkort het eerste robotbeeld van Madame Tussauds. Dit maakte de 29-jarige wereldkampioen vandaag bekend tijdens zijn fandag.

Bijzonder is dat zowel het hoofd als de ogen van het beeld kunnen bewegen. Dit werd nog niet eerder gemaakt bij het wassenbeeldenmuseum. Het robotbeeld zal vanaf juli 2019 te zien zijn.



Verhoeven bokst sinds 2004 op professioneel niveau en werd in 2014 voor het eerst wereldkampioen in de klasse zwaargewicht. Sindsdien heeft hij die wereldtitel ieder jaar weten te behouden.



Hiervoor won hij onder anderen van Errol Zimmerman, Benjamin Adegbuyi en Anderson Silva. Afgelopen september wist hij de titel opnieuw te prolongeren toen hij in de Arena de Braziliaan Guto Inocente versloeg.