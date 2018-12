Schrik om diefstal Zwarte Piet: 'Man begon te schreeuwen en was heel agressief'

Een Zwarte Piet-pop die op de toonbank stond van een bakkerij op de Jan Evertsenstraat werd gisteren uit de winkel gestolen. De medewerkers zijn erg geschrokken want de diefstal ging met veel agressie gepaard.

Een medewerker van de bakker vertelt hoe de Engels sprekende man de bakkerij, die vol met klanten stond, schreeuwend binnenkwam. 'Hij was zo kwaad en was alleen maar heel hard aan het schreeuwen. Hij rukte de pop van de toonbank en heeft heeft hem daarna kapot getrokken. Hij was heel agressief. We zijn echt heel erg geschrokken.'

Lees ook: Verdriet bij bakkerij in West na diefstal zwarte piet-pop

Pop al veertig jaar oud

Volgens de medewerker is er nooit eerder een probleem geweest met de aanwezigheid van Zwarte Piet in de winkel. 'We hebben wel onze etalage getemperd en alleen een sinterklaas neergezet. Maar deze pop is al veertig jaar oud, die hoort bij deze winkel.'

De bakkerij heeft alleen het hoofd van de Piet nog over. Hoop op het terugvinden van de rest hebben de medewerkers niet. 'Het casino hiernaast heeft hele duidelijk camerabeelden en daar staat echt op dat hij hem onder zijn arm heeft en wegloopt.'

'Laat mensen met rust'

Of de winkel volgend jaar andere pieten gaat gebruiken, of dat Zwarte Piet weer terugkeert, dat weten de medewerkers nu nog niet. 'Iedereen heeft zijn eigen mening, maar laat mensen wel met rust.'