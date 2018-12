Opgestapte Trouw-columnist: Meer aan de hand dan racistische reacties

Seada Nourhussen stopte deze week met haar column in dagblad Trouw. De hoofdredactie van de krant schreef dat aanhoudende racistische reacties de reden waren. Maar volgens de columnist zelf was er meer aan de hand.

Dat schrijft zij op Oneworld.nl waar Nourhussen zelf hoofdredacteur van is. Afgelopen donderdag plaatste de hoofdredactie van Trouw een berichtje in de krant met hun uitleg over het vertrek van de columnist. Daarin kregen 'extreme, negatieve en soms racistische reacties' de schuld.

Lees ook: Columnist Trouw stopt na 'racistische reacties'

Nourhussen onderschrijft dit (hoewel de reacties volgens haar niet 'soms', maar 'vaak' racistisch waren). Maar de columnist vindt daarnaast dat de (hoofd)redactie van Trouw haar te weinig steunde. 'Waarom was er vooral stilte van mijn collega's als ik werd aangevallen?', vraagt zij zich af.

Dat ik alléén wegens racistische reacties ben gestopt met mijn column bij @trouw is niet waar. Te weinig besef over mijn kwetsbaarheid als zwarte, vrouwelijke opiniemaker, woog zwaarder. Lees mijn reactie op de mediastorm. https://t.co/bOvZaTYk2f — MigrantNourhussen (@seadanourhussen) December 1, 2018

Directe aanleiding voor haar vertrek was volgens Nourhussen dan ook geen racistische reactie, maar een stuk van de ombudsman van Trouw. Die suggereerde dat Nourhussen haar column gebruikte om Oneworld.nl te promoten. Die dag mailde zij de hoofdredactie dat ze zou stoppen.