Drenkeling aan Damrak met onderkoelingsverschijnselen naar ziekenhuis

Een persoon is vanmiddag rond kwart over drie in het water aan het Damrak beland en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de man zich vasthield aan een rondvaartboot toen de brandweer arriveerde. Duikers van de brandweer haalden de drenkeling vervolgens uit het water, waarna het slachtoffer met onderkoelingsverschijnselen is overgebracht naar het ziekenhuis.

Waarom en hoe de persoon in het water terechtkwam is niet bekend.