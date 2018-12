'Nieuwe Sint' komt swingend aan in de stad

Opnieuw een Sint-intocht vandaag. Dit keer zette de Nieuwe Sint voet aan wal in de stad.

Acteur Patrick Mathurin speelt al sinds 2010 de Nieuwe Sint. Hij wil met de feestelijke intocht een ander geluid laten horen. Begeleid door een brassband reed de gekleurde Sint op zijn paard van de Prinsengracht naar Paradiso.

Blije gezichten

Langs de kant waren veel blije gezichten te zien. 'Ik vind het heel leuk dat hij er weer is, want hij is gekleurd.' Ook twee zusjes vinden het fijn dat de gekleurde goedheiligman weer in de stad is. 'Hij gaf me een lekkere knuffel.'

'Meer liefde'

De boodschap van de Nieuwe Sint was dit jaar om vooral blijdschap uit te stralen. 'Er moet meer liefde in de wereld komen. Breng liefde naar je broeders en zusters.' Tijdens de tocht deelde de Sint ook bloemen uit aan omstanders. De stoet ging uiteindelijk naar Paradiso, daar werd nog de hele middag doorgefeest.