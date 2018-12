Hernieuwde hoop vreugdevuur Floradorp. 'Het mooiste wat er is'

Door het indienen van een aanvraag en een veiligheidsplan kan het jaarlijkse vreugdevuur in Floradorp in Noord wellicht toch doorgaan. 'Het hoort erbij, het is gewoon traditie', reageert een buurtbewoner blij op het nieuws.

Het getouwtrek rond het vuur duurt al enkele maanden en leek lang uit te draaien op de eerste vreugdevuur-loze oudjaarsdag in Floradorp sinds 2003. Destijds stichtten jongeren kleine brandjes en gooiden ze met stenen en eieren naar de politie, uit woede dat het stadsdeel de kerstboomverbranding verbood.

Lees ook: Brandbrief aan burgemeester over vreugdevuur Floradorp: 'Laatste sprankje hoop'

Dat er nu hernieuwde hoop is dat een dergelijk scenario dit jaar uit blijft, stemt de buurtbewoners tot tevredenheid. 'Het is hier ieder jaar. Met oud en nieuw is dit met mooiste wat er is.'

Mocht het vuur onverhoopt toch niet doorgaan, dan betwijfelen de buurtbewoners overigens of dit wordt geaccepteerd. 'Ik ga zelf niks doen, maar hoe de buurt erop gaat reageren weet ik niet.' Een ander zegt: 'Ik denk dat het dan een teringzootje wordt hier, dat heb ik gehoord van klanten die hier in de buurt wonen.'

Lees ook: Vreugdevuur Noord mogelijk afgeblazen: 'Verstierd door het linkse zooitje'

De aanvraag voor de kerstboomverbranding wordt door het stadsdeel met spoed in behandeling genomen, zodat er snel uitsluitsel komt of het vreugdevuur echt doorgaat of niet.