Wethouder voert actie met Greenpeace: 'Minder vliegen, minder vlees eten, elektrisch rijden'

Een groep van 50 mensen voerde zaterdagmiddag actie op de Westermarkt. De actie is bedoeld om minister Wiebes, die maandag naar de klimaattop in Polen gaat, op het hart te drukken dat er maatregelen genomen moeten worden tegen klimaatverandering.

De groep was grotendeels in het groen gekleed, maakte veel lawaai en had een groot spandoek mee met daarop: 'Wij luiden de klok voor het klimaat'. Volgens de actievoerders zijn er maandag concrete plannen van minister Wiebes nodig om de klimaatverandering te stoppen. 'Het is twee voor twaalf, nu is het moment waarin we alles moeten doen om de gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan', aldus Anna Schoemakers, de directeur van Greenpeace.



Lees ook: Wethouder Duurzaamheid luidt 'noodklok' Westertoren om klimaat



Initiatiefnemer

GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) is samen met Greenpeace de initiatiefnemer van de actie. 'Als we nu geen plannen maken, dan is het straks twee óver twaalf en is de aarde meer dan twee graden warmer geworden, dan is het te laat.'



Geluid voor de Amsterdammers

Het geluid dat de wethouder in samenwerking met Greenpeace wil afgeven is ook voor de Amsterdammers bedoeld. 'Amsterdammers kunnen een heleboel ook zelf doen. Bijvoorbeeld minder vliegen, minder vlees eten, elektrisch rijden of zelfs helemaal niet en de fiets pakken. Er zijn veel manieren waarop elke inwoner van Amsterdam kan bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.'



De gemeente is zelf ook al druk bezig met verduurzaming, volgens de wethouder. 'We zijn de woningvoorraad aan het verduurzamen, we gaan groene energie opwekken en elektrisch rijden. Maar we roepen niet alleen de Amsterdammers op, maar ook de rest van Nederland en de hele wereld, om ook die extra stappen te zetten, om ons klimaat te redden.'

Zwaar werk

Volgens de wethouder is het zeker zwaar werk om een klok te luiden 'Maar als we dit moeten doen om het klimaat te redden, dan ga ik elke dag wel klokken luiden. Maar laten we hopen dat we worden gehoord en dat iedereen nu stappen gaat zetten naar verandering.'