Ali B vindt serie Mocro Maffia 'niet hard'

'Zoals het nu gemaakt is, vind ik het niet hard', zegt Ali B over de Videoland-serie Mocro Maffia. Het productiehuis van onder anderen Ali B, North Sea Camel, had de rechten voor een verfilming van het gelijknamige boek in handen. Toch zag de rapper mede door 'feedback uit de onderwereld' af van een verfilming, laat hij verder weten.

Ali B doet de uitspraken in een video van het YouTube-kanaal Supergaande. Nog voordat de bestseller in oktober 2014 verscheen kocht zijn productiehuis de rechten voor een eventuele verfilming.

'We hebben niet doorgepakt, dat was in mijn geval ook doordat ik veel feedback uit de onderwereld kreeg van "wat gaat daar gebeuren?"', verklaart Ali een van de redenen dat hij een verfilming niet heeft doorgezet.

Lees ook: Beelden trailer wijzen uit: Mocro Maffia-serie zit heel dicht op de realiteit

Op 11 oktober van dit jaar ging de serie Mocro Maffia op Videoland dan toch in première, zonder inmenging van Ali B. Achmed Akkabi ontwikkelde het boek samen met Thijs Römer tot een fictief verhaal. 'Zoals het nu is gemaakt vind ik het niet hard', is Ali duidelijk in zijn oordeel over de serie. 'Het is een absoluut succes, dus het is meer mijn persoonlijke smaak.'

'Als je afwijkt van de waarheid, dan moet je dat zodanig doen dat het aannemelijk is. Dat stoort me er dan een beetje aan', onderbouwt de rapper zijn kritiek op de serie verder.