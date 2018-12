Buurman zet asbestmachine uit, huisbaas stapt naar rechter

Overlast door werkzaamheden bij de buren is iets wat veel Amsterdammers wel kennen. Soms blijven machines de hele nacht door lawaai produceren. Een bewoner van stadsdeel Zuid was het zat en besloot in te grijpen. Dat leverde hem een gang naar de rechter op.

Het incident vond vorig jaar mei plaats. Opeens stond er die maand een machine in de tuin van de buren. De huisbaas van dat pand had een bedrijf ingehuurd om asbest te verwijderen. Bij die werkzaamheden werd een apparaat gebruikt dat dag en nacht lawaai maakte. Bovendien blies deze 'onderdrukmachine' lucht in de tuin van de man.

Hij had niet alleen last van het lawaai, maar was ook bang dat er schadelijke stoffen uit de machine kwamen. De man was niet geïnformeerd door de huisbaas van de buren en vreesde voor de gezondheid van zijn kindje en hoogzwangere vrouw. Na een paar nachten was hij er klaar mee en zette de machine uit.

Appje

De volgende nacht deed hij hetzelfde, nadat hij tevergeefs contact had gezocht met het asbestsaneringsbedrijf. 'Beste lezer, hierbij wil ik u informeren dat we de asbest sanering ventilator hebben uitgezet. We ervaren erg veel geluidsoverlast. We zijn tevens niet geinformeerd over deze ingrijpende, langdurige en mogelijk gevaarlijke ingreep', appte hij nog naar het 06-nummer dat bij de machine hing.

Uiteindelijk moest de gemeente er aan te pas komen om de boel op te lossen. De man werd uitgelegd dat de machine geen schadelijke stoffen zijn tuin in pompte en er werd afgesproken dat het apparaat 's nachts niet meer aan mocht staan. Toch wilde de huisbaas van de buren de geleden schade verhalen op de bewoner. Maar de rechtbank oordeelde afgelopen week dat de man in zijn recht stond.

Gechargeerd

Hoewel het niet verplicht is, vond de rechter dat de huisbaas best even de buren vooraf op de hoogte had kunnen stellen. Zij wierp hierop tegen dat ze 'niet heel Amsterdam' kon informeren. Dat vond de rechter nogal gechargeerd. De huisbaas had duizenden euro's van de man geëist, maar krijgt niets.