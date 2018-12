Jonge Ajacieden winnen én verliezen Klassieker

Er stonden vanmiddag maar liefst twee Klassiekers op het programma. Zowel Ajax O19 als O17 speelden tegen Feyenoord.

Dat deden de talenten met wisselende resultaten, meldt Voetbalprimeur.nl. Ajax O19 verloor met 3-2 in Rotterdam. Het team van John Heitinga kwam in eerste instantie op voorsprong dankzij een doelpunt van spits Brian Brobbey, maar de jonge Rotterdammers van coach Dirk Kuyt kwamen sterk terug.

Dat spelers tot 17 jaar deden het in eigen huis beter. Op De Toekomst werd het 4-1. Opvallend is dat ook in dit duel de verliezende partij de openingstreffer maakte.

Beide jeugdteams staan na de speelronde van vandaag bovenaan in hun divisies.