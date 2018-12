Ombudsman Arre Zuurmond vertrekt na vierenhalve maand van de Wallen

Arre Zuurmond heeft zijn stulpje aan de Wallen vandaag na vierenhalve maand weer verlaten. De ombudsman woonde gedurende deze periode drie à vier dagen per week op de Wallen om zelf te ervaren hoe druk het er nou echt is.

'Ik heb hier vroeger gewoond als student en ik had een nog wat naïef optimistisch beeld. Ik ben toch wel geschrokken. Het is de laatste jaren wel veel heftiger geworden', zegt Zuurmond over zijn tijdelijke verblijf in het programma De Straten van Amsterdam.

'Wat me het meest stoorde was het gillen 's nachts. Vannacht heb ik een, het leek wel een echtelijke scheiding, meegemaakt. Hebben ze, een man en een vrouw, gewoon een half uur ruzie met elkaar staan maken', laat Zuurmond verder weten.

Ook eerder al was de ombudsman kritisch over de toestand in het centrum. 'Een urban jungle, waar de overheid onduldbaar afwezig is, waar het recht van de sterkste geldt', zo noemde hij het. Het was een uitspraak die zelfs de internationale pers haalde.

Toch is het niet enkel kritiek, wat Zuurmond uit over zijn woonplaats van de afgelopen maanden. 'Het zijn hele mooie huizen hier en het is net een klein dorpje. Je kent de mensen, het is lekker dichtbij het station en je kunt alles op het fietsje doen of lopend, dus ik vind het allemaal wel erg lekker', zegt hij erover.

De ombudsman laat in een tweet weten dat hij nu aan zijn bevindingen gaat schrijven. Op 13 januari verwacht hij in De Balie de resultaten hiervan te presenteren aan burgemeester Halsema.