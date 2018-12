Winteropvang mag niet open, tientallen daklozen elders ondergebracht

Dak- en thuislozen werden vanavond verrast doordat de opvanglocatie in Westpoort niet open mocht.

Er zijn dit jaar meerdere opvanglocaties waar dak- en thuislozen terecht kunnen om te slapen. De veruit grootste locatie is aan de Contactweg in Westpoort. Daar staan 260 bedden.

Op de site van de gemeente staat dat de opvanglocatie in Westpoort op 1 december open zou zijn, het bericht werd 's ochtends door de gemeente ook nog getwitterd. De opvang bleek vanavond echter dicht te zijn.

De winteropvang voor dak- en thuislozen is vanaf vandaag,1 december, weer open. De opvang blijft open tot 1 april. De opvang is op twee locaties: in een voormalige school in de Nieuwe Looiersstraat en bij de Alfa Driehoek in Westpoort. #winteropvang https://t.co/3BPtwDMMSI — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) December 1, 2018

De gemeente liet vrijdag in een persbericht aan journalisten wel weten dat de locatie vanwege 'uitgelopen werkzaamheden' pas begin volgende week open gaat. Dat nieuws had de dak- en thuislozen niet bereikt.

Degenen die zich vanaf 18.00 uur hadden gemeld aan de Contactweg zijn met auto's en busjes overgebracht naar andere locaties, zegt een getuige.

Het is nog onbekend waarom de werkzaamheden aan de grootste winteropvanglocatie waren uitgelopen. Dak- en thuislozen kunnen ook terecht in de Nieuwe Looiersstraat in het centrum, maar daar zijn slechts 75 bedden beschikbaar.

Eerder liet de Regenbooggroep wel weten dat er extra bedden neergezet kunnen worden in de inlooplocaties van de organisatie, mocht het nodig zijn.