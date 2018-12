Nog altijd geen afspraken tussen Airbnb en woningbouwverenigingen

Er zijn nog altijd geen afspraken tussen woningbouwverenigingen en vakantieverhuurder Airbnb. Dat zegt de directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tegen AT5.

Huizen van die corporaties mogen niet verhuurd worden op sites als Airbnb. Twee jaar geleden werd de intentie uitgesproken dit te voorkomen. Maar daar kwam dus niets van terecht.

Oude afspraak

Terwijl Airbnb op dit moment weer met de gemeente om tafel zit om nieuwe afspraken te maken, zijn de vorige nog steeds niet allemaal nagekomen door de vakantieverhuurgigant. Deze eerdere afspraken hielden onder andere in dat Airbnb de gemeente zou helpen bij het handhaven van het maximaal aantal dagen dat een woning verhuurd mag worden.

Om illegale verhuur van sociale huurwoningen tegen te gaan 'hebben Airbnb en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties de intentie uitgesproken om afspraken vast te leggen in een aparte overeenkomst.' Dat stond in de overeenkomst die 1 januari 2017 inging.

Nog steeds geen afspraak

Afgelopen september toonde AT5 aan dat een sociale huurwoning op Airbnb zetten probleemloos gaat. Afspraken tussen woningbouwverenigingen en Airbnb waren toen nog altijd niet gemaakt. En nog steeds niet, zegt directeur van de AFWC, Egbert de Vries. De corporaties willen Airbnb een lijst geven van hun sociale huurwoningen. Dat is openbare informatie. Airbnb zou potentiële verhuurders dan moeten melden dat ze risico lopen op hoge boetes als zij zo'n adres online willen zetten.

'Het mag echt niet'

'Dat is jammer, want wij proberen natuurlijk te voorkomen dat mensen zichzelf in de problemen brengen door een sociale huurwoning op Airbnb te zetten', zegt De Vries. 'Want dat mag echt niet.' In 2016 besloten corporaties vakantieverhuur in sociale huurwoningen te verbieden. Gesubsidieerde woningen zouden niet gebruikt moeten worden om geld aan te verdienen.

Online zetten kan nog altijd

Een klein testje wijst uit dat een sociale huurwoning online zetten ook nu nog probleemloos gaat, zonder dat Airbnb expliciet meldt dat corporatiewoningen niet verhuurd mogen worden. Airbnb reageert niet op de vraag van AT5 waarom er nog steeds geen afspraken zijn gemaakt. In plaats daarvan verwijst Airbnb naar landelijke regels die mogelijk ingevoerd gaan worden. Ondertussen onderhandelt de gemeente verder met Airbnb. Op 1 januari moet er een nieuwe overeenkomst liggen.

Egbert de Vries noemt het 'niet zo nuttig' als in die overeenkomst weer alleen een intentie wordt opgenomen in plaats van concrete afspraken. 'Een afspraak om een afspraak te maken heeft tot nu toe niet gewerkt.'