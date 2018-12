Plofkraak gepleegd op geldautomaat Delflandplein in Nieuw-West

Op het Delflandplein in Nieuw-West is vanmorgen een plofkraak gepleegd op een geldautomaat. De politie is nog op zoek naar drie verdachte mannen op twee scooters.

De plofkraak gebeurde rond 6.40 uur, meldt de politie. Door de explosie is de geldautomaat beschadigd, maar daders hebben niets buit kunnen maken.

Volgens de politie zit er nog een niet ontploft explosief in het geldautomaat. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) is bezig om dit explosief veilig te verwijderen.

De politie is nog op zoek naar drie verdachte mannen op twee scooters. Omwonenden worden opgeroepen om bij verdachte situaties de politie te bellen.

Afgelopen donderdag werd ook een plofkraak gepleegd in Nieuw-West, toen ging het om een geldautomaat op het Belgiëplein.