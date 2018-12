Amerikaanse voedselautoriteit FDA verhuist van Londen naar Amsterdam

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) verhuist van Londen naar Amsterdam. De FDA volgt hiermee de EMA, die vanwege de brexit naar Amsterdam vertrekt.

Dat meldt het Amerikaanse bedrijf. De FDA is het agentschap van de Amerikaanse overheid dat voedsel en medicijnen controleert. Volgens het bedrijf kan de FDA beter samenwerken en onderzoek doen vanuit twee locaties in Europa. FDA heeft naast Londen ook een kantoor in Brussel.

Brexit

Vanwege de Brexit wordt Amsterdam voor bedrijven steeds aantrekkelijker. Na het nieuws dat het Europees Medicijnagentschap EMA zich in Amsterdam gaat vestigen, werd in juli werd bekend dat ook de Britse aandelenbeurs Cboe naar de stad verhuist. Daarnaast zouden volgens het FD mogelijk nog vijf andere partijen uit Londen hetzelfde gaan doen.

Het is nog niet bekend wanneer het FDA zich definitief gaat vestigen in de stad.

