Voormalig GTST-acteur Dave Mantel (37) overleden

Lieve mensen, Onze geliefde Dave is op zaterdag ochtend 1 december 2018 plotseling op natuurlijke wijze overleden. Dapheny zijn lief en familie vragen voor de komende dagen rust. Je kunt natuurlijk altijd een bericht sturen mocht je medeleven willen tonen. ‘Lieve Dave, je bent te vroeg heen gegaan. Er zijn geen woorden die kunnen omschrijven hoe erg we je missen. We houden ontzettend veel van je.’ All the world is a stage; And all the men and woman are merely players. - William Shakespeare