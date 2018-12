Man berooft 94-jarige vrouw van pinpassen met babbeltruc

Een hoogbejaarde vrouw uit de Slaakstraat in Zuid is slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een man wist met een smoesje haar huis binnen te dringen en twee pinpassen mee te nemen.

De man overtuigt de vrouw ervan dat er een lekkage is in haar huis. De bejaarde dame laat de man vervolgens binnen. Hij komt in verschillende kamers, waaronder haar slaapkamer. Pas als de man weer is vertrokken, komt de vrouw er tot haar schrik achter dat hij twee pinpassen heeft meegenomen.

'Heel erg geschrokken'

'Deze man is heel geraffineerd te werk gegaan', vertelt een politiewoordvoerder in AT5-programma Bureau020. hij weet ook wel precies wie hij moet uitkiezen hiervoor. Een mevrouw van 94-jaar die nog thuis woont. Zij wordt dan ook overdonderd door de mededeling dat er een lekkage is. Ze is hier echt enorm van geschrokken.'

Twee keer geld opgenomen

Op camerabeelden is te zien hoe de man later die dag, rond één uur in de middag, met een van de buitgemaakte passen pint bij de ABN AMRO-automaat aan het Surinameplein. Rond middernacht verschijnt de man opnieuw op beeld, dit keer bij de ABN AMRO-automaat aan de Middenweg.

Signalement

Op de camerabeelden is de man goed herkenbaar in beeld. Het gaat om een man met lichtgetinte huidskleur en donkere ogen. Hij is tussen de 25 en 30 jaar oud en droeg overdag bij het Surinameplein een pet met embleem en had een rugzak bij zich. Die nacht bij de Middenweg had hij een blauwe jas aan met capuchon en droeg hij ook een pet.