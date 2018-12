Feyenoord helpt Ajax en verslaat koploper PSV

Door de winst van Feyenoord op koploper PSV staat Ajax nog maar twee punten achter op de club uit Eindhoven. Feyenoord versloeg de ploeg van Mark van Bommel in De Kuip met 2-1.

De spanning was om te snijden in De Kuip, maar gelukkig voor Ajax kwam Feyenoord toch als winnaar uit de bus. Feyenoord ging met een 2-0 voorsprong de rust in door goals van Nicolai Jørgensen en Sam Larsson.

In de tweede helft deed PSV wat terug. Steven Bergwijn, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep, zorgde voor de 2-1. PSV creëerde nog wel wat kansen, maar de gelijkmaker bleef uit en zo won Feyenoord de topper.

Ajax hijgt PSV in de nek

Door het verlies van PSV staat Ajax nog maar twee punten achter op de club uit Eindhoven. PSV heeft een iets beter doelsaldo dan Ajax. Ajax ontvangt volgend jaar maart PSV in de Johan Cruijff Arena. Eerder dit seizoen won PSV met 3-0 van Ajax in Eindhoven.

Ajax wint kinderlijk eenvoudig van ADO

Ajax speelde eerder op de middag en won met gemak van ADO Den Haag: 5-1. Daley Sinkgraven maakte na lang blessureleed zijn rentree voor Ajax.