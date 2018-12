Mazraoui: 'Acht uur uit bed is een beetje vroeg' 

Ajax-rechtsback Noussair Mazraoui is ondanks de makkelijke 5-1 overwinning op ADO Den Haag niet bepaald een ochtendmens.

Ajax trapte vanmiddag om 12.15 af. Het was de eerste keer dat Ajax zo vroeg begon aan een wedstrijd dit seizoen. 'Voor mij was het vroeg opstaan. Dit ligt mij niet. Acht uur uit bed is een beetje vroeg', zegt Mazraoui tegen AT5.

'Ik had ADO Den Haag anders verwacht'

De rechtsback was niet onder de indruk van ADO Den Haag. 'Ik had ADO anders verwacht. Ik heb het gevoel dat zij niet met een plan kwamen. Ze bleven met zijn allen staan. Daardoor kwamen wij er goed doorheen.'

Lees ook: Opnieuw makkie voor Ajax: 5-1 tegen ADO

Mazraoui over Sinkgraven: 'Ik hoop dat hij pijnvrij kan spelen'

Daley Sinkgraven maakte na lang blessureleed zijn rentree voor Ajax. Mazraoui was blij om zijn ploeggenoot weer op het veld te zien. 'Hij is er al bijna twee jaar uit. Iedereen gunt het hem. Ik hoop dat hij pijnvrij kan spelen.'