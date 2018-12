Buurtbewoners wakker door plofkraak: 'Het was veel harder dan vuurwerk'

Omwonenden van het Delflandplein werden vanochtend vroeg gewekt door een enorme knal.

Bij een pinautomaat was een plofkraak gepleegd. 'Ik werd er wakker van', zegt een buurtbewoner. 'Ik hoorde gelijk dat het geen vuurwerk was, want het was veel te hard.'

'Het was een behoorlijk harde klap. Ik dacht dat het onweer was, maar uiteindelijk blijkt het dus om een plofkraak te gaan', vertelt een ander.

Toch reageren de omwonenden ook gelaten. 'Ik schrok niet heel erg. Omdat het toch niet echt geweld is dat op personen is gericht.'

Na de explosie bleef er nog een ander, niet ontploft, explosief achter. Het plein bleef daarom de hele ochtend afgezet. Het explosief werd rond het middaguur door de Explosieven Opruimingsdienst meegenomen en op een andere plek tot ontploffing gebracht.

Het is de daders vanochtend niet gelukt om geld buit te maken bij de plofkraak. De politie gaf het Delflandplein rond 13.00 uur weer vrij.