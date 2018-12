Regisseur Liesbeth Coltof ontvangt Zilveren Medaille

Regisseur Liesbeth Coltof heeft vanmiddag van loco-burgemeester Touria Meliani de Zilveren Medaille gekregen in de Stadsschouwburg.

Coltof kreeg de onderscheiding tijdens haar afscheid als artistiek directeur van de Toneelmakerij in de Stadsschouburg.

De Zilveren Medaille is de een na hoogste onderscheiding die het college van burgemeester en wethouders kan schenken aan iemand. De prijs wordt toegekend aan personen die zich meer dan 15 jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.



Tweede prijs voor Colthof in 2018

2018 is een goed jaar voor Colthof. In oktober won de regisseur nog de Amsterdamprijs voor de Kunst in categorie Bewezen Kwaliteit. Ze maakt voornamelijk jeugdtheater, dat over culturele en geografische grenzen gaat. Ze bespreekt maatschappelijke ontwikkelingen, taboes, en vertaalt de actualiteit naar theater.