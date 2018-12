Nieuwe ouderen voorlopig niet meer welkom bij Amsta

Zorginstelling Amsta vermindert het aantal plekken voor ouderen. Dit zou het gevolg zijn van een tekort aan zorgpersoneel.

Het aantal ouderen op alle locaties gaat geleidelijk van 1200 naar 1100, 100 plekken minder dus. Er hoeven geen bewoners weg, maar kamers die vrijkomen doordat bewoners bijvoorbeeld overlijden, worden niet meer opgevuld.

Krapte

Amsta heeft de familieleden van bewoners deze week per brief geïnformeerd. 'Vanwege krapte op de arbeidsmarkt, het tekort aan vast zorgpersoneel en hoge kosten van externe inhuur, hebben we besloten om het aantal bewoners / cliënten voor de ouderenzorg terug te brengen', staat in de brief te lezen.

Volgens Amsta was de beslissing 'noodzakelijk om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven garanderen'. 'Voor de huidige bewoners is er dan een betere bezetting en dus minder werkdruk voor het personeel. Zo kunnen onze medewerkers beter zorg en aandacht geven aan u of uw naaste. Werken met meer vaste collega's zorgt voor meer vertrouwde gezichten en meer continuïteit van de zorg.'

Begin volgend jaar

De brief is door een van de familieleden op Twitter geplaatst. Een medewerker van Amsta zegt vanavond tegen AT5 dat de inhoud klopt. 'Wanneer, hoe en wat weten we verder nog niet. Dat horen we waarschijnlijk begin volgend jaar', vertelt de medewerker.

In de brief staat ook dat er afdelingen en teams samengevoegd gaan worden. Hierdoor kan er de komende maanden mogelijk een 'interne verhuizing' plaatsvinden en kunnen er andere medewerkers of bewoners op afdelingen worden geplaatst.

Amsta heeft dertig locaties in de stad, waaronder vier verpleeghuizen voor ouderen. Op welke locaties er minder plekken voor ouderen komen is nog niet bekendgemaakt.