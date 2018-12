Van Gogh-rover bekent kluisjesroof bij bank op Dam: 'We gingen blind naar binnen'

Hij liep tegen de lamp na het stelen van twee Van Gogh's. Dat misdrijf bleek niet de enige: 'Okkie' Durham bekent in een nieuw boek dat hij verantwoordelijk is voor honderden misdrijven.

Het gaat om onder meer om een kluisjesroof in 1997 bij een bank op de Dam. 'Ik zat thuis en toen belde een jongen me op, die zei: ik weet waar we naar binnen kunnen gaan. Dat ging vroeger zo', vertelt Durham. 'Onvoorbereid, gereedschap pakken en gewoon blind naar binnen.'

Het begon voor hem met het stelen van autoradio's en winkeldiefstallen en ging al snel naar insluipingen, inbraken en uiteindelijk dus bankroven. Durham zag het als werk en omschrijft zichzelf als een 'extreme Pietje Bell XL'. 'Je gaat niet naar binnen om mensen te bestelen, je denkt, die bank heeft toch geld zat.'

Jarenlang ging Okkie Durham vrijuit, tot de roof van twee Van Goghs in 2002. Durnham vluchtte naar Spanje maar werd veroordeeld. Naast een gevangenisstraf van 4,5 jaar moet hij het museum tonnen schadevergoeding betalen, waar hij nog altijd mee bezig is.

Durham vertelt over de gebeurtenissen in een nieuw boek, geschreven door journalist Wilson Boldewijn. 'Ik wist dat Octave een crimineel was, maar ik wist niet dat hij zoveel had gedaan. Ik heb daar verder geen ethische reactie op, maar ik wil gewoon weten hoe het dan gebeurd is. We hadden een klik en delen dezelfde achtergrond, gaandeweg ontstond het idee om een boek te schrijven over zijn criminele leven.'

Boldewijn vindt niet dat hij met het boek criminaliteit verheerlijkt. 'Als mensen dat vinden, dan moeten ze het vooral niet lezen. Maar stel die vraag dan ook aan Netflix. Heel veel verhalen, of het nou boeken zijn of series, zijn gekoppeld of afgeleid van misdrijven.'