IJtunnel vannacht op slot voor onderhoud

Wie vannacht van plan was de IJtunnel te gebruiken, zal moeten omrijden.

De tunnel gaat om 00.00 uur op slot voor onderhoudswerkzaamheden en zal pas vijf uur later open gaan. Dat gebeurt overigens elke eerste zondagnacht van de maand, volgens de gemeente en Rijkswaterstaat rijdt er dan het minste verkeer.

Tijdens het 'regulier onderhoud' worden onder meer de wanden gereinigd, de veiligheidsvoorzieningen onderhouden en wordt er een test met stroomuitval gedaan. Ook vinden er inspecties in de tunnel plaats.

Verkeer wordt geadviseerd om te rijden via de Coentunnel of de Zeeburgertunnel. GVB-en Connexxion dagbussen worden vanaf zondagavond ca. 23.45 uur in Noord ingekort tot de pont op de Buiksloterweg.