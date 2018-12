Automobilist loopt weg na rammen geparkeerde auto

Een Belgische auto heeft vanavond veel schade aangericht in de Van Hilligaertstraat in De Pijp. De bestuurder is er daarna te voet vandoor gegaan.

De bestuurder ramde rond 22.00 uur een langs de weg geparkeerde auto. Beide voertuigen raakten flink beschadigd, de airbag van de Belgische auto werd door de klap geactiveerd.

Hoe het eenzijdige ongeluk kon gebeuren en waarom de bestuurder de plaats van het ongeval verliet is niet duidelijk. De auto is door de politie meegenomen.