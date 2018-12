Amstelvener (52) ernstig gewond na mishandeling

Een 52-jarige man uit Amstelveen is zondagavond ernstig gewoond geraakt na een mishandeling in Rotterdam. Dat meldt de politie op Twitter.

De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Wel is een 38-jarige Roterdammer aangehouden.

