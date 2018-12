I Amsterdam-letters verwijderd: na opknapbeurt elders in stad terug

De iconische letters van I Amsterdam zijn definitief weg. Het duurde een kwartiertje om de letters op de oplegger van een vrachtwagen te laden. Nog tot op het laatste moment namen toeristen selfies.

Vanochtend om 8.00 uur werd het logo verwijderd. Het verwijderen van de letters trok veel bekijks. Scholieren, toeristen en gezinnen kwamen er speciaal voor naar het Museumplein. Nadat de letters waren ingeladen, werden ze naar een opslag gereden. Ze worden opgeknapt en daarna zullen ze rondreizen door de stad. Welke plekken ze zullen aandoen, is nog niet bekend.

Op het Museumplein staan de komende weken zogeheten hosts van Amsterdam Marketing, zij leggen toeristen uit dat de letters er niet meer zijn.

Laatste selfie

Drie jonge toeristen hebben als een van de laatsten nog een selfie kunnen nemen bij de letters, vertellen ze tegen AT5. Ze wisten niet dat het logo zou worden verwijderd. Jammer vinden ze. 'Ze zijn enorm beroemd, we hier speciaal voor naartoe gekomen', zegt een van hen.

'Er is nu iets verloren gegaan dat zo belangrijk is voor de stad. Waar we nu selfies moeten nemen? Ik weet het even niet.'

Massatoerisme

De letters worden weggehaald na een motie van GroenLinks, die gesteund werd door coalitiepartijen D66, PvdA en SP. De partij omschreef het logo onder meer als een 'symbool voor het massatoerisme dat we niet meer op deze manier willen'. Ook zouden de letters staan voor individualisme in plaats van diversiteit.