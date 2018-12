Stint-fabrikant wil met rijtraining weer terug de weg op

Met verschillende aanpassingen en maatregelen wil de fabrikant van de stint een terugkeer maken. Eerder werd het vervoersmiddel verboden door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Aanleiding voor het verbod was een tragisch ongeluk in september in het Brabantse Oss, waarbij vier kinderen omkwamen omdat de bestuurder niet kon remmen bij een spoorwegovergang. Ook drie eerdere technische incidenten in Amsterdam waren een reden om de stints van de weg te verbannen.

Voor het verbod was de stint veel te zien in het Amsterdamse straatbeeld. De elektrische bolderkar was een handig vervoersmiddel voor kinderdagverblijven, die meerdere kinderen konden vervoeren in de stints. PostNL gebruikte de stints bij het bezorgen. Begin oktober kwam hier dus een einde aan.

Eerder vroeg de fabrikant nog faillissement aan, maar dat lijkt nu niet meer aan de orde. Vandaag is er een hoorzitting bij het ministerie van Infrastructuur, met 137 partijen die de nadelen van het verbod van de stint ervaren. In aanloop naar deze hoorzitting stuurde Edwin Renzen van stint de betrokken organisaties een brief, die in handen is van RTL Nieuws.

Uit deze brief wordt duidelijk hoe de stint zijn comeback wil maken. Er wordt achter de schermen gewerkt om de technische fouten voortaan te voorkomen. Ook pleit Renzen voor een training van bestuurders van de stint. De bestuurders zullen daarbij een bromfietsexamen moeten doen.

Naar aanleiding van de hoorzitting vandaag zal meer duidelijk worden over de toekomst van de stint.