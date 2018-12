Timelapse: I Amsterdam-letters verdwijnen van Museumplein

Na drie kwartier zijn de letters van I Amsterdam vanochtend op twee vrachtwagens getakeld en weggereden van het Museumplein.

Binnen een kwartier stonden de letters al op de wagens. Veel scholieren en toeristen waren bij het wegtakelen aanwezig voor een laatste selfie.



Het logo is naar een opslag gereden en wordt daar opgeknapt. Het zal rondreizen naar verschillende plekken. Waar de letters binnenkort weer op zullen duiken, is nog onbekend.



