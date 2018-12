Veertien kandidaten willen burgemeester Amstelveen worden

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Amstelveen? Vandaag is bekendgemaakt dat er veertien personen hebben gesolliciteerd naar het ambt. Dit meldt de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, aan de gemeenteraad in Amstelveen.

Van de veertien sollicitanten zijn er tien mannelijke en vier vrouwelijke kandidaten. Hiervan hebben twaalf personen een huidige of eerdere functie in het (lokaal) openbaar bestuur. Twee kandidaten hebben een functie buiten dit bestuur.



De huidige burgemeester, Bas Eenhoorn, is sinds 1 oktober 2017 waarnemend burgemeester van Amstelveen, maar dit was een tijdelijke functie. Na goed overleg met de commissaris van de Koning en de fractievoorzitters van de gemeenteraard is dit najaar een zoektocht gestart naar de opvolger van Eenhoorn. De nieuwe burgemeester zal hoogstwaarschijnlijk in mei 2019 worden benoemd.