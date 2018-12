FvD vindt klokkenluiden met Greenpeace onbegrijpelijk: 'Verkeerd signaal naar de burger'

Forum voor Democratie is niet te spreken over de samenwerking tussen Greenpeace en wethouder Marieke van Doorninck dit weekend. De partij wil opheldering van het stadsbestuur.

De wethouder Duurzaamheid ging samen met de directeur van Greenpeace klokkenluiden in de Westerkerk. Op deze manier werd 'de noodklok voor het klimaat' geluid.

Forum voor Democratie-raadslid Kevin Kreuger heeft de berichtgeving over de actie met verbazing gelezen. 'Greenpeace is berucht om haar acties, waarbij het creëren van hinder en overlast schering en inslag is', stelt Kreuger vandaag.

Het raadslid geeft in een brief aan het stadsbestuur meerdere voorbeelden. Zo werd er door Greenpeace een berg steenkool voor de stoep bij het hoofdkantoor van Nuon gestort en werden er tankstations van Shell geblokkeerd.

'De samenwerking met Greenpeace zendt een verkeerd signaal naar de burger, namelijk dat wetteloosheid onder bepaalde gevallen geoorloofd is en zelfs door dit college wordt toegejuicht', stelt Kreuger. 'Dit is lijnrecht in strijd met de integriteitscode die de gemeente Amsterdam voor haar eigen organisatie hanteert.'

Kreuger wil dat het stadsbestuur onderzoekt of het handelen van Greenpeace overeenkomt met de integriteitscode van de gemeente. Mocht dat niet zo zijn, dan wil hij dat er nooit meer met de organisatie wordt samengewerkt.