Kale en Kokkie verklaren de liefde aan Feyenoord

Kale & Kokkie kunnen hun geluk niet op vandaag. Hun club won gistermiddag overtuigend van ADO Den Haag, maar het mooiste vinden ze de winst van Feyenoord, of eigenlijk het verlies van PSV.

Het kwam volgens hen precies op het juiste moment. 'Ik ben niet heel erg van het complimentjes geven aan die gasten en we zeiken dat elftal vaak af, maar gisteren hebben ze ons godverdomme verbaasd hoor', zegt Kokkie. Wel liet hij nadrukkelijk weten niet meteen fan van de Rotterdamse club te worden. 'Maar die anderhalf uur gisteren heb ik ze dik gegund.'

'la cucaracha'

In het sinterklaasgedicht van het legioen wat Kale & Kokkie hebben gekregen wordt het verzoek gedaan om te stoppen met hen zo te 'jennen' en het gebruik van het woord 'kakkerlak'. Volgens de mannen zitten er wel een aantal waarheden in het gedicht, maar op de vraag of zij willen stoppen met hen 'kakkerlak' te noemen reageerde Kokkie: 'Ja hoor, dan noemen we ze vanaf nu 'la cucaracha'.

Wat betreft Kale & Kokkie kan de Amsterdamse club op dit moment niks beter doen. 'We moeten op dit moment lekker genieten van de overwinningen.'