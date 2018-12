Klaas Dijkhoff op bezoek in Nieuw-West vanwege probleemwijkenplan

Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de landelijke VVD, komt aanstaande donderdag op bezoek bij PvdA-raadslid Sofyan Mbarki in Nieuw-West.

Aanleiding is een open brief van Mbarki. Het raadslid schreef die brief in reactie op het plan van Dijkhoff om criminaliteit in probleemwijken dubbel zo hard te bestraffen.

'Ik geloof ook dat jij dit probleem echt op wilt lossen en dat je geen ‘postcode-racist’ bent', schreef Mbarki eind september. 'Het vraagt alleen wel om goede oplossingen. Om politieke daadkracht, moed en kennis van zaken. Daarom wil ik je heel graag een keer uitnodigen om in Nieuw-West te komen kijken en te praten over echte oplossingen voor onze wijk.'

Dijkhoff is dus op die uitnodiging ingegaan. Mbarki wil hem donderdag 'laten zien dat kansen vergroten voor jongeren uiteindelijk meer oplevert voor onze samenleving dan harder straffen'.