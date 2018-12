Aanhouding voor meesleuren passagier taxi in West

De politie heeft een man opgepakt wegens het vanuit een taxi meesleuren van een vrouw op de Admiraal de Ruijterweg in West.

Het incident vond op 9 november plaats. Het slachtoffer kreeg eerst een woordenwisseling met de taxichauffeur. Toen de vrouw wilde uitstappen, gaf de chauffeur vol gas en werd de vrouw meters meegesleurd.

Lees ook: Vrouw meters meegesleurd door taxi en achtergelaten

De taxichauffeur is er daarna vandoor gegaan en heeft haar op de weg laten liggen. De vrouw kon zelfstandig naar huis gaan, maar was wel gewond geraakt. Ze had meerdere kneuzingen en schaafwonden opgelopen.

De verdachte werd afgelopen week aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.